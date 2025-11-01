Nel corso della notte di Halloween appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio finalizzata alla tutela della sicurezza e alla prevenzione degli incidenti stradali, con particolare attenzione verso i più giovani.

I controlli, inseriti nell’ambito delle rafforzate attività di presidio disposte nel recente periodo, hanno interessato il centro cittadino e le principali vie di collegamento, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol, spesso causa di gravi sinistri, soprattutto durante le festività e le serate di aggregazione.

Nel corso del servizio, che ha visto impiegate diverse pattuglie della Compagnia e delle Stazioni dipendenti, sono stati controllati numerosi veicoli ed esercizi pubblici. In particolare 3 persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per guida in stato di ebbrezza poiché sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge e per loro è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre sottoposti a verifica due esercizi commerciali del centro cittadino, al fine di accertare il rispetto delle normative in materia di somministrazione di bevande alcoliche e orari di chiusura.

Le attività proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di residenti e visitatori e prevenire condotte che possano mettere in pericolo l’incolumità pubblica.