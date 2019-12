Gira con una “pattadese” nell’auto: nei guai 30enne di Ulassai

Lo hanno fermato per un normale controllo della circolazione sabato notte sulla vecchia statale 125, in Ogliastra. Dalla perquisizione dei carabinieri della compagnia di Jerzu, nei confronti di un 30enne di Ulassai, è spuntato uno coltello tipo pattadese di grosse dimensioni. L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, non ha saputo giustificare il possesso dell’arma bianca. E’ stato quindi denunciato.