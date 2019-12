Cagliari-Lazio, rissa tra ultras in via Milano: il video dei violenti scontri

Urla, rumori di bottiglie e cinghie utilizzate come se fossero delle armi. Eccoli, nel video girato da un residente e subito rimbalzato su tantissime chat Fb e WhatsApp, gli interminabili minuti di follia che si sono vissuti, questo pomeriggio, in via Milano a Cagliari. Alcuni ultras del Cagliari e della Lazio si sono “incrociati” (non si sa ancora se per pura casualità) e sono saltate fuori bottiglie e, soprattutto, cinghie. Una rissa che ha visto coinvolte almeno una ventina di persone. Nel filmato si vedono almeno quattro aggressioni: tre uomini si prendono a colpi di cinghia, a pochi metri ci sono altri dieci tifosi. Il caos dura circa circa dieci minuti, poi arriva la polizia : quasi tutti gli ultras sono già fuggiti, in via Milano c’è solo qualche tifoso biancoceleste ferito al volto e alle mani. Poche le attività commerciali aperte in un lunedì pomeriggio che, all’improvviso, diventa di terrore e paura.

Tra i testimoni che hanno assistito alla rissa c’è Massimo Maddaluno, barista: “Ho sentito le urla, mi sono affacciato e ho visto che c’erano almeno venti persone che si stavano picchiando. Ho chiamato il 113, molti ultras sono fuggiti. C’erano almeno quattro tifosi della Lazio sporchi di sangue sul volto”.