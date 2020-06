Giovane migrante sbarca in Sardegna e si scopre positivo al Covid: allarme al centro di Monastir. Il responso dal tampone al Santissima Trinità: un migrante sbarcato nel Sud Sardegna è risultato positivo al Coronavirus. Ora anche il personale del centro di accoglienza e i poliziotti che sono entrati in contatto con l’uomo saranno sottoposti a speciali controlli, per rispettare ogni precauzione su eventuali contagi. Il ragazzo è comunque in buone condizioni e ora effettuerà la quarantena in un altro edificio. Il migrante era sbarcato nel Sulcis.