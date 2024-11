Giorgia Meloni giovedì a Cagliari, incontro con la Todde a Villa Devoto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La premier Giorgia Meloni sarà a Cagliari giovedì prossimo, 28 novembre: lo fa sapere Palazzo Chigi. La presidente del consiglio è attesa alle 11 a Villa Devoto per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Sardegna: in pratica, come già accaduto in altre regioni, saranno annunciati stanziamenti milionari per l’isola.

L’obiettivo dell’accordo è garantire finanziamenti alle regioni più svantaggiate per portarle a una condizione di parità rispetto alle altre più sviluppate.