Giorgia Meloni alla Fiera, i trattori bloccano l’ingresso del porto: traffico in tilt a Cagliari

Traffico in tilt, gli agricoltori per protesta bloccano l’ingresso dal porto e, lungo la quattro corsie, automobilisti in coda da ore. Disagi per il traffico da questo pomeriggio, è bloccato l’ingresso di Cagliari, in via Riva di Ponente gli agricoltori si mobilitano ancor di più in concomitanza con l’arrivo della premier Giorgia Meloni attesa alla Fiera. Attualmente la situazione, come raccontano i tanti automobilisti in attesa di raggiungere il capoluogo, è ancora bloccata.