Oggi, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Quartu hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un 37enne del luogo, pregiudicato, che, dopo aver danneggiato il vetro di un distributore di bevande automatico in via Venezia, aveva rubato delle lattine di bevande ed era scappato.

Grazie alla visione di un sistema di videosorveglianza i Carabinieri sono riusciti a individuare l’autore del furto e a procedere al suo deferimento all’Autorità giudiziaria.