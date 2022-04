Gimkane e sgommate nella notte davanti a Mediaworld: nei guai un libero professionista cagliaritano. Ieri a Sestu i carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con i colleghi di Monserrato, sono intervenuti in località “Su Moriscau”, nei pressi di una rotonda limitrofa al centro commerciale MediaWorld, dove sono riusciti a bloccare un autovettura BMW 428 condotta dal proprietario, un 26enne libero professionista cagliaritano, residente in zona Barracca Manna, già noto ai militari, mentre era intento, al cospetto di un gruppo di persone ad effettuare pericolose gimkane unitamente ad un’altra autovettura che è riuscita invece a dileguarsi. E’ stato accertato che il mezzo era sprovvisto di targa anteriore, mentre aveva la targa posteriore coperta da una lastra magnetica nera che ne occultava l’identificazione. L’uomo è stato sanzionato ai sensi di vari articoli del codice della strada. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e affidato allo stesso proprietario in custodia giudiziale. L’autorità amministrativa (Prefettura) è stata informata dalla stazione Carabinieri di Sestu.