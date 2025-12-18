Gift Card floreali: il regalo di Natale naturale che fa sempre felici 🎄🌷

Fioricoltura Sorrentino ed Erminio Pani – Gruppo Sorrentino

Trovare il regalo perfetto per Natale non è mai semplice. Si cerca qualcosa di originale, elegante e capace di emozionare davvero. Quest’anno, però, la soluzione è più vicina alla natura di quanto pensi: le Gift Card per fiori e piante della Fioricoltura Sorrentino ed Erminio Pani – Gruppo Sorrentino.

Un dono semplice ma ricco di significato, ideale per chi ama circondarsi di bellezza, colori e profumi naturali. Con una Gift Card floreale, regali libertà di scelta*e un’esperienza da vivere, non solo un oggetto.

Un regalo che cresce nel tempo 🌱

Le nostre Gift Card permettono di scegliere tra:

piante da interno ed esterno

fiori freschi e stagionali

composizioni floreali per ogni occasione

Il tutto direttamente nelle floricolture Sorrentino ed Erminio Pani, dove qualità, tradizione e passione accompagnano ogni creazione del Gruppo Sorrentino.

Disponibili in diversi importi 🎁

Le Gift Card sono acquistabili in negozio nei seguenti tagli:

30 euro**

50 euro**

80 euro**

Un’idea versatile, adatta a ogni budget e sempre apprezzata durante le feste natalizie.

Dove trovarci e come contattarci 📍

Puoi acquistare le nostre Gift Card direttamente presso le floricolture Fioricoltura Sorrentino ed Erminio Pani – Gruppo Sorrentino** a Cagliari o contattarci per informazioni:

📌 I nostri punti vendita:

• Via Is Mirrionis 103 – Cagliari

• Viale Regina Margherita 81 – Cagliari

📞 Telefono e WhatsApp: 070 2040204

Siamo a tua disposizione per aiutarti a scegliere un regalo che parla il linguaggio della natura.

Fai fiorire ogni momento, con noi. 🌷