Giba, fenicottero rosa intrappolato nella lenza: salvato da una donna, ha ripreso il volo.

Uno splendido esemplare è stato recuperato oggi nel territorio di Giba, le zampe erano impigliate nella lenza e non poteva volare. Chi ha trovato l’animale sofferente era in compagnia di un uomo che ha tagliato l’ostacolo, il quale avrebbe potuto causare la morte dell’uccello. Tenuto in braccio tra amorevoli carezze, il fenicottero, una volta a terra, ha esitato qualche istante prima di riprendere il volo. Le immagini sono state condivise sul web.