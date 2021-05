Giba, divieto di avvicinamento alla ex moglie per un muratore di 49 anni

Stamattina a Giba i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato e ai luoghi dalla stessa frequentati nei confronti di un 49enne di Teulada, residente a Sant’Anna Arresi, muratore, già gravato da precedenti denunce. La misura è stata emessa dal Tribunale di Cagliari – Ufficio GIP – nella giornata di ieri, su conforme proposta della locale Procura, a seguito delle segnalazioni trasmesse dai carabinieri competenti per territorio. Il provvedimento impone all’uomo di tenersi ad una distanza non inferiore ai 250 (duecentocinquanta) metri dalla 46enne ex compagna. L’ordinanza impone anche all’uomo il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche indirettamente, con la donna e i suoi prossimi congiunti nonché il divieto di avvicinarsi alle loro abitazioni. Insomma i comportamenti persecutori, ingiuriosi ed umilianti nei confronti della vittima di reato, che avevano avuto un crescendo nell’ultimo periodo, puntualmente documentati e rappresentati all’autorità giudiziaria dai militari dell’Arma, hanno prodotto una misura cautelare immediata, tesa ad evitare occasioni d’incontro e situazioni di pericolo per la donna. Se l’uomo non dovesse attenersi a quanto impostogli, e i carabinieri vigileranno in tal senso, è prevedibile un aggravamento della misura, sino agli estremi della carcerazione.