Giardini trasformati in immondezzai a Quartu: “In via Bonn i bambini giocano tra cartacce e mosche”

Cartacce, bibite, bottiglie, ma anche pantofole e pezzi di plastica. L’area verde di via Bonn a Quartu, da giorni, somiglia ad una discarica. La denuncia arriva dai genitori dei bambini che frequentano la scuola materna che si trova proprio davanti al parco: “È una situazione indecente, i nostri figli sono costretti a giocare tra la spazzatura. Tutti i cestini del parco sono ormai strapieni, l’erba quasi non si vede più”. Federica Farci, 36 anni, ha due figli che frequentano l’istituto: “I miei tesori non possono più buttarsi per terra quando vogliono giocare un pochino, la situazione è così da oltre una settimana. Il Comune non può mandare qualche spazzino? Questo spazio verde è sempre stato un gioiello, e rappresenta l’unico modo per i miei figli e per i loro compagnetti e compagnette di potersi svagare un pochino dopo l’asilo”.