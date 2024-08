Gianni Tinti, quasi certamente fatale un malore nel drammatico incidente di Sarroch. Tutta la costa sud occidentale è in lutto per l’ennesima vittima sulle strade sarde, le prime indagini dei carabinieri fanno pensare a un malore che ha portato allo schianto in moto in via Cagliari. Questa mattina, i militari della Stazione Carabinieri di Sarroch sono intervenuti in via Cagliari n.8, dove si è verificato un tragico incidente stradale. Un motociclo Kawasaki, di proprietà e condotto da un 58enne residente in località Forada Is Olias, ha perso il controllo del mezzo, andando a collidere contro un palo della segnaletica stradale verticale. L’uomo, che sembrerebbe essere stato colpito da un malore mentre era alla guida, è deceduto subito dopo l’intervento del personale medico del 118. Le indagini sono in corso per determinare le esatte cause dell’incidente. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione dei Carabinieri di Sarroch che procede.