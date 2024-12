Una vacanza in famiglia con amici che si è trasformata in una tragedia per Gianluca Di Gioia. L’uomo, 48 anni, era originario di Roma ma da tempo viveva in Francia dove lavorava presso la Commissione Europea. Aveva compiuto gli anni solo pochi giorni fa, lo scorso 21 dicembre, e aveva scelto Marsa Alam come metà delle vacanze natalizie da trascorrere insieme alla moglie e al figlio. Di Gioia si trovava al Sataya Resort, ed in quelle acque è accaduta la tragedia: improvvisamente, uno squalo lo ha attaccato, non lasciandogli scampo. Assieme alla famiglia del 48enne anche Peppino Frappani, 69 anni, originario della provincia di Cremona. Stando alle prime ricostruzioni, Frappani è rimasto ferito proprio nel tentativo di salvare Gianluca. Fortunatamente, uscirà dall’ospedale entro un paio di giorni. Secondo le autorità egiziane, l’incidente sarebbe avvenuto in acque profonde e non atte alle balneazione, ma i presenti dicono invece che Gianluca non era distante dal resort. Le indagini sono aperte.