Giallo sulla morte di una nigeriana 26enne a Quartucciu: disposta l’autopsia

Giallo sulla morte di una nigeriana di ventisei anni a Quartucciu. Il corpo della giovane trovato in via Nazionale da una sua amica e coinquilina, che ha subito dato l’allarme. E, come riporta l’Unione Sarda, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Selargius, supportati poi dai colleghi della stazione di Quartu. Un decesso che stava per essere derubricato come morte naturale, soprattutto dopo il primo intervento del medico che non ha trovato segni di violenza sul cadavere.

Ma il pm Andrea Vacca ha voluto vederci chiaro e ha ordinato l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni.