Un viaggio di lavoro in Costa Smeralda, poi il nulla assoluto. Da due anni vive un dolore sordo e lancinante Maria Lidia Pistis, madre di Giacomo Solinas, 39enne di Gonnesa, di cui si sono perse le tracce dall’8 luglio del 2023. Avvistamenti e segnalazioni, come ad esempio quella a Monaco di Baviera di alcuni mesi fa, non hanno portato purtroppo nulla di concreto. “Chi l’ha visto?” e l’Associazione Penelope si sono attivate sulla vicenda sin dall’ inizio stando vicino alla famiglia. La madre di Gianluca non si è mai arresa e affida ai social una lettera struggente in cui si rivolge direttamente a Giacomo. Purtroppo, non è più così speranzosa in un lieto fine: “Anche oggi mi sono alzata dal letto con grande fatica, la sofferenza è tale che il mio cuore fatica a reggerla. Sono trascorsi quasi due anni e la possibilità di riabbracciarti sta svanendo di giorno in giorno”, scrive la Pistis.

“Io non credo che tu possa deliberatamente infliggerci tanto dolore per così tanto tempo, se non ti sei fatto sentire sino ad ora evidentemente non sei nelle condizioni di poterlo fare, non riesco ad immaginarti contento e felice da qualche parte a “spassartela”…da mamma ti conosco abbastanza da poterlo escludere…e questo mi spaventa tantissimo. Mi immedesimo in altre mamme di ragazzi scomparsi che aspettano il loro figlio da decenni…No, io non sono abbastanza forte per reggere questa sofferenza oltremodo.

Io spero che il luogo in cui ti trovi sia un luogo di pace. Un luogo che tu hai scelto, non che qualcun altro abbia scelto per te, perché se così fosse l’epilogo della tua scomparsa sarebbe molto più drammatico”. E conclude: “Sperando che tu possa leggere…cosa che ritengo improbabile…ti abbraccio. Non dimenticarti mai che l’amore di una mamma è il piu grande che ci sia, e l’amore che io ho per te lo è ancora di piu. Mamma.”