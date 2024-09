Gesturi, ubriaco minaccia i passanti e i carabinieri: denunciato.

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi a Gesturi.

Nella serata appena trascorsa, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 60enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, stava disturbando tutti i passanti lungo via Vittorio Emanuele tanto che, alla fine, i presenti hanno deciso di rivolgersi al 112. Al momento dell’intervento l’uomo non ha accennato a smettere di inveire contro tutti i presenti, anzi ha opposto resistenza, strattonando e minacciando di morte i militari che sono stati costretti a contenerlo fino a che non si è calmato. Sottoposto a perquisizione personale, il 60enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 cm. che, fortunatamente, non ha utilizzato nell’alterco.