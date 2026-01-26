Nei giorni scorsi, nell’abito degli ordinari controlli del territorio, i Carabinieri Forestali del Posto Fisso di Caprera (La Maddalena – SS), dipendente dal Centro Anticrimine Natura di Cagliari, hanno individuato un’area nella quale venivano sistematicamente accumulati rifiuti speciali.

L’attività investigativa ha condotto i militari ad accertare e individuare due cittadini italiani residenti a La Maddalena e titolari di una ditta operante nel settore edile, che da tempo effettuavano illegalmente il trasporto, lo smaltimento e il deposito di rifiuti speciali non pericolosi risultanti dall’attività edilizia della ditta, senza le autorizzazioni previste dalla normativa. Tale attività si è concretizzata in un primo tempo in un’area privata oggetto di lavori da parte della stessa ditta e sita in agro di La Maddalena nei pressi via Suor Gotteland; successivamente, a causa del progressivo accumulo di materiale, l’abbandono si è esteso alla limitrofa area demaniale militare sempre all’interno del territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago maddalenino.

I soggetti risultati essere rispettivamente l’amministratore unico e il direttore dei lavori di una Società edile maddalenina, sono stati identificati e denunciati a piede libero dai Carabinieri Forestali di Caprera alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per i reati di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e occupazione di suolo pubblico.