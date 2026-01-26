C’è chi lo definisce “il viaggio della speranza” quello che si snoda in “una sola corsia che sembra una strada di campagna”: complice la pioggia, l’asfalto ha ceduto, si è sgretolato impedendo il fluido passaggio del traffico. Ore di marcia per percorrere pochi chilometri e la fila di mezzi pesanti e veicoli diventa quasi infinita.

Le testimonianze dei lettori di Casteddu Online: “Dal bivio di Mogoro a Monastir esattamente tre ore” spiega A.C.

“È così tutti i giorni. È uno scandalo” afferma F.P

“Situazione vergognosa da tempo” commenta R.I

C’è chi per evitare la fila aggira l’ostacolo raggiungendo Serramanna per poi imboccare il bivio per la ss131, “si allunga però la strada” spiega un altro automobilista.

Cantieri aperti sulla statale e deviazioni colabrodo mettono a dura prova la resistenza di chi si mette in viaggio: la sera come di giorno la situazione non cambia.

Ad aggravare la situazione anche due tamponamenti, che si sono verificati in due distinti incidenti, questa mattina all’altezza di Serrenti.