Tanti amici e colleghi hanno voluto essere presenti alla cerimonia: “Una Piazza dedicata a te Amica e Donna rara Carlotta Dessì. A Gergei, che ti ha visto muovere i primi passi da bambina, ci hai riunito tutti. Il roseto che ti circonda emana gioia e Luce. Il profumo della tua Anima pura. Ci sei” ha espresso Sonia Bedeschi.

Commoventi anche le parole dell’avvocato Gianfranco Piscitelli: “Io la ricordo con affetto il 5 ottobre 2019 allorché come inviata si interessò del caso del povero Mattia, un caso per me irrisolto dalla Giustizia terrena, un caso senza Verità Vera. Una professionista, una donna che non aveva dimenticato l’umanità e riusciva ancora a commuoversi. Ciao Carlotta, un bacio sin lassù, ora tu la saprai la Verità Vera”.