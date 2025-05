Non possono essere mascherate e nemmeno fatte passare come arredo urbano quelle piante anche molto alte che “fanno verde” ma non nel modo in cui residenti e avventori vorrebbero e, tanto meno, la parte della minoranza che siede in consiglio. Un piano bocciato di recente ha acceso le polemiche e fatto scattare il click di chi non vuole arrendersi all’evidenza: “Ecco il non decoro del territorio” sbottano i consiglieri di minoranza. E le immagini parlano chiaro: con tanto di biglietto per indicare la data in cui sono state scattate le foto, i fusti invadenti fanno festa in più angoli della località affacciata sul mare. E i marciapiedi? Aiuole in fiore: “Impossibile transitare”.

“Da componente della commissione garanzia e controllo ho più volte portato in commissione la problematica legata all’igiene urbano riguardo lo spazzamento del paese e sopratutto del diserbo, abbiamo fatto una analisi attenta con sopralluoghi nelle aree documentando il fatto con fotografie, la situazione è peggiorata negli ultimi mesi. Abbiamo presentato una mozione per per un piano del verde che inizialmente sembrava venisse accolta ma poi la maggioranza ha deciso di bocciarla in aula con un bliz di pessimo livello, anche perché c’erano state interlocuzioni di altri componenti della minoranza con Sindaco che aveva fatto capire che la mozione era adeguata e avrebbe avuto il voto favorevole” spiega Roberto Loi.

Per Ilaria Scioni, giovane mamma di Solanas, “siamo a maggio inoltrato e l’incuria che perversa nella frazione non rende l’idea nelle foto. Strade dissestate, erbacce ovunque, cumuli di spazzatura ovunque, ogni tornata elettorale sentiamo le solite promesse, i fatti dicono altro”.