Dopo mesi di parole, probabilmente troppe, sul delitto di Chiara Poggi e sul nuovo indagato Andrea Sempio, la madre del 37 enne ha deciso di dire la sua. “Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché non è andato in casa dei Poggi ad ammazzare Chiara Poggi”, ha spiegato la signora Daniela al programma di canale 5 Morning news. In particolare, mamma Daniela si riferisce alll’impronta 33 che, secondo una perizia dei legali di Alberto Stasi, presenterebbe sangue e sudore del trentasettenne ora indagato. “Sono uscita di mia iniziativa e sono venuta qui davanti – ha spiegato – perché sono stufa di sentire tante cose non vere dette da tv e giornali”.

Lotta di perizie, commenti nei Talk show a volte inopportuni hanno reso il delitto di Garlasco uno dei più mediatici degli ultimi anni. Intanto, Andrea Sempio, che si è sempre dichiarato totalmente estraneo alla vicenda, attende in silenzio che emerga tutta la verità.