È morto purtroppo il 47enne Francesco Pintus, coinvolto nel terribile incidente di ieri pomeriggio sulla 125 var in cui sono rimaste ferite 9 persone fra cui due bambini. L’evento si è verificato al bivio per Geremeas in direzione Cagliari, prima della galleria.

L’uomo, nato a Meana Sardo ma residente a Quartu, aveva già subito due interventi ma purtroppo non sono serviti a salvargli la vita. Al momento dell’impatto il militare stava viaggiando con due colleghi.

Fortunamente i due bimbi di 6 e 8 anni coinvolti coinvolti nello schianto e trasportati anche loro al Brotzu, non sono in pericolo di vita.