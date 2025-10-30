Nuova clamorosa svolta nel caso Garlasco. Come anticipato dal Tg1 attraverso i suoi canali social, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è stato indagato per corruzione.

Stando alla Procura di Brescia e al nuovo filone d’indagine sul cosiddetto “Sistema Pavia”, Sempio avrebbe versato 20 o 30 mila euro all’ex Procuratore Venditti per fare in modo che archiviasse l’indagine sul figlio Andrea, attualmente nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi. Sempio e sua moglie avevano già negato pubblicamente questa versione dei fatti, precisamente che si trattava di 20-30 euro per atti processuali.

La posizione di Giuseppe Sempio è attualmente da verificare e al vaglio degli inquirenti. “Giuseppe Sempio ad oggi non ha ricevuto alcuna informazione di garanzia. E’ una notizia che apprendiamo, come al solito da una testata”, precisa la legale di Andrea Sempio, Angela Taccia.