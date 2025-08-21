Gara di solidarietà per Marcellino Troncia, tutti a donare il sangue per salvare la vita all’uomo ustionato: dopo l’appello social lanciato dalla figlia, in tanti si stanno mobilitando per mettersi a disposizione.

“Domani mattina al Brotzu si potrà donare il sangue dalle 7 circa del mattino a mezzogiorno circa”: questo è quanto ha comunicato un cittadino di Uta alla Redazione di Casteddu Online, ecco le modalità per la donazione.

Troncia è rimasto gravemente ustionato in seguito a un incidente domestico e domani, da quanto si apprende, sarà operato a Sassari dove è tutt’ora ricoverato.

“Per chi può donare e ha questo gruppo sanguigno( A positivo), per Troncia Marcellino, ricoverato al centro ustioni a Sassari, domani subirà un intervento molto importante dove perderà molto sangue condividete” si legge nell’appello. “Qualsiasi pagina AVIS qualsiasi posto, grazie, potrete andare a donare in qualsiasi paese o città”.