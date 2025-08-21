Cagliari-New York e Cagliari-Filadelfia, pronto il bando per i nuovi voli: da Elmas l’America non è più lontana. Due compagnie internazionali si contendono le nuove rotte, la favorita è la Neos che già porta gli isolani da Palermo a New York: Entro pochi giorni la decisione. Una buona notizia in una estate col segno meno per il turismo nel Cagliaritano: netta la diminuzione degli arrivi e delle presenze in città nei mesi di luglio e agosto, anche a causa delle tariffe alle stelle per i voli internazionali. L’occasione però è ghiotta: oltre a portare i sardi più facilmente a New York e Filadelfia, si potrebbero attirare tanti turisti americani. Non a caso una società immobiliare cagliaritana sta mettendo in vendita molte case destinate proprio agli americani.