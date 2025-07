Era ancora viva Gaia Costa quando sono arrivati i soccorsi: ma le sue condizioni disperate, le gravissime ferite alla testa, non le hanno lasciato scampo ed è morta in pochi minuti. Aveva cercato di fermare quell’auto, Gaia, alzando a mano come testimoniano i filmati delle videocamere di sicurezza: un gesto disperato mentre attraversava le strisce pedonali di via Aga Khan a Porto Cervo. Ma l’autista tedesca non l’ha nemmeno vista. E l’ha travolta, uccidendola a 24 anni.

Papà di Tempio, sindacalista della Cisl, mamma di Cagliari. E proprio a Cagliari Gaia aveva sfilato in costume sardo per Sant’Efisio, conservando un fortissimo legame con il capoluogo.

Gaia stava facendo la baby sitter in Costa Smeralda per la stagione estiva: ieri stava andando al lavoro, felice e sorridente come al solito. Ma il destino le ha teso un tragico agguato: era sulle strisce quando la turista tedesca, in auto con la figlia, è ripartita travolgendola.

Ma la 40enne alla guida non si è accorta di nulla, non l’ha vista: è scesa dall’auto, e ha scoperto tutto quando i testimoni che nel frattempo cercavano di soccorrere la sfortunata ragazza le hanno detto quello che era successo. A quel punto la donna ha avuto un malore ed è svenuta: è risultata negativa a alcol e droghe, si cerca di capire se al momento dell’impatto stesse usando il telefono.

Grande dolore in tutta la Sardegna per la scomparsa di una ragazza che aveva ancora tutta la vita davanti.