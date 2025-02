Un nuovo episodio di furto ha colpito il quartiere di San Benedetto a Cagliari, dove nella notte tra sabato e domenica un malvivente ha fatto irruzione nella focacceria di via Baccaredda, infrangendo la vetrina con un masso utilizzato per fermare un cartello stradale poco distante. A raccontare l’accaduto a Casteddu Online è Stefano Cabras, uno dei titolari dell’attività, che ha spiegato come il ladro, una volta all’interno del locale, abbia cercato di rubare il registratore di cassa, trovandolo però vuoto. “Non teniamo denaro all’interno”, precisa. Poco dopo, lo stesso individuo sarebbe tornato per prelevare alcune bottiglie di vino. Sul caso è già stata sporta denuncia alle forze dell’ordine, mentre i titolari del locale si sono trovati costretti a riparare il vetro a proprie spese. “Purtroppo avevamo già subito un atto vandalico qualche tempo fa, con una vetrina spaccata, ma senza furto. Stavolta il ladro è riuscito ad introdursi all’interno del locale”, aggiunge Cabras. Il problema della sicurezza nella zona di San Benedetto è sempre più evidente. “È un quartiere complicato, un dormitorio con poco traffico di pedoni, e infatti diversi altri commercianti hanno già subito episodi simili”, sottolinea. La serie di furti che ha colpito vari locali della zona nelle ultime settimane sembra configurarsi come una vera emergenza, sollevando preoccupazione tra i proprietari delle attività commerciali.