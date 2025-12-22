Si è concluso nella mattinata odierna, con la convalida dell’arresto, il rito direttissimo nei confronti di un 35enne, muratore, celibe, residente a Domusnovas, già noto alle Forze di Polizia, tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias per il reato di tentato furto aggravato.

L’episodio risale al fine settimana, quando i militari sono intervenuti presso l’area mineraria di Campo Pisano a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato che poco prima l’uomo si era introdotto all’interno del sito dopo aver forzato la recinzione perimetrale e aveva tranciato circa 105 metri di cavi in rame, predisponendoli per l’asportazione.

L’immediato intervento delle pattuglie ha consentito di bloccare il 35enne ancora all’interno dell’area, recuperare il materiale sottratto e restituirlo al legittimo proprietario.