Questa notte ignoti hanno danneggiato l’impianto di sollevamento idrico al km 40 della statale 195, in territorio di Pula (nei pressi di Pinus Village), tranciando e asportando i cavi elettrici che lo alimentavano. I tecnici di Abbanoa sono al lavoro per ripristinare la piena operatività dell’impianto: fino al completamento delle operazioni non sarà possibile approvvigionare i serbatoi di Chia. Sono previsti cali di pressione e interruzioni nella zona costiera del Comune di Domus de Maria. Per quanto riguarda il centro abitato, i tecnici di Abbanoa hanno effettuato le manovre in rete per sopperire con alimentazione dai pozzi locali.