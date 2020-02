E’ stato sorpreso questo pomeriggio durante controllo stradale della Polizia Municipale, in via Santa Gilla, con il furgone carico di rifiuti pericolosi, tra cui elettrodomestici e batterie esauste. Nei guai è finito un 26enne di Quartu. Ma non solo, il mezzo è risultato essere anche privo di assicurazione. Il giovane è stato multato con una sanzione di mille euro e denunciato per trasporto di rifiuti pericolosi. Gli agenti hanno disposto inoltre il sequestro del veicolo.