È accaduto ieri sera durante l’intenso temporale che ha colpito il territorio, una pioggia incessante accompagnata da una tempesta di fulmini. Come racconta un residente, (Sardegna Clima) “uno dei tre fulmini caduti a San sperate, ha spaccato in cima un tronco della linea telefonica. Io ero in veranda cercando di spostare la roba stesa, quando mi sono trovato davanti a questo immenso bagliore, e ad una esplosione assordante. Il fulmine, essendo caduto a circa tre metri dalle case, ha buttato a terra un ragazzo che abita lì, fortunatamente senza conseguenze. E’ andata peggio a un’amica che ha avuto due televisori bruciati, di cui una smart tv appena comprata, il computer e il modem, più altre cose. Questo è il risultato di 20 minuti di nubifragio vicino a casa mia”.

La zona interessata è stata via Assemini, ma anche in via Decimo si registrano danni: “A casa mia c’è stato uno scoppio e un bagliore, uno spavento enorme. La tv, che non era in funzione, si è bruciata, come la lavastoviglie che era accesa”.