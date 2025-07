“La continuità del servizio elettrico è un diritto fondamentale, a maggior ragione durante la stagione estiva, dove il caldo rappresenta un problema per le categorie fragili (anziani e malati), e l’Amministrazione ha il dovere di tutelare i propri cittadini”.

È la Consigliera Roberta Simoni che chiede risposte a nome dei cittadini: “Da diversi mesi, il Comune di Sinnai è interessato da numerosi e quotidiani blackout elettrici, che causano gravi disagi e potenziali danni a cittadini e attività. Nonostante la frequenza del problema, non sembrano essere state adottate soluzioni definitive, e sono diversi gli utenti che hanno subito danni ai propri elettrodomestici (TV, lavatrici, lavastoviglie) a causa dei continui sbalzi di tensione imputabili ai blackout”.

Una interrogazione per chiedere “quali azioni l’Amministrazione abbia intrapreso e stia intraprendendo nei confronti del gestore della rete elettrica per risolvere il problema dei continui blackout, quali risposte o impegni siano stati ottenuti dal gestore in merito alle cause e alle tempistiche di risoluzione dei disservizi”.

Non solo, richieste anche “quali informazioni e supporto l’Amministrazione intenda fornire ai cittadini riguardo alle procedure per richiedere eventuali risarcimenti per i danni subiti a causa dei blackout”.