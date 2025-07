SAMATZAI, L’APPELLO DI ELENA PISU AL SINDACO PER SALVARE UNA CAGNOLINA CON I CUCCIOLI.

Dal comune di Samatzai, l’appello accorato della presidentessa della Bau Club Elena Pisu, per salvare una cagnetta che ha partorito a bordo strada 10 cuccioli, ma dal Comune nessuna risposta dopo diversi tentativi di comunicazione:

“Abbiamo dato disponibilità al Sindaco per poterla portare in canile convenzionato Dog Hotel, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Siamo molto preoccupati per lei e per i cuccioli, considerato il luogo dove stanno e considerate le temperature, un cucciolo è già deceduto.”

Resta alta le percentuale delle nascite incontrollate, nonostante l’operato incessante dei volontari ormai al collasso.