In merito alla questione risponde la maggioranza “Pula 2022 verso il futuro” precisando che “i camper, per il codice della strada, sono equiparati ad autoveicoli e pertanto possono sostare dove parcheggiano le auto. L’unica differenza è che non tirino fuori tavolini o abbassino tendalini, e solo in quel caso sono sanzionabili, procedura sempre adottata dalla Polizia Locale, quando si presentano queste condizioni”.

Una problematica sollevata pochi giorni fa dal gruppo politico “SiAmo Pula” e che ha ben animato le giornate estive anche attraverso i social: i camper parcheggiati a due passi dalla spiaggia, di giorno come la notte, hanno diviso il popolo del web e confermato le divergenze tra chi siede nei banchi del consiglio.

“Intanto a Santa Margherita delle tante promesse in Campagna Elettorale si vede ben poco: i disagi per assenza di servizi si moltiplicano giorno dopo giorno, la pulizia e il decoro urbano lascia a desiderare e gli spettacoli di intrattenimento scarseggiano assai, eppure siamo in piena Estate” aveva espresso la minoranza. “Per le soste “selvagge” dei Camper, come da noi proposto, sarebbe stato utile inserire nel PUL un’area di servizio dedicata, cosi non è più sopportabile”.

Ma le questioni spinose non si fermano qua: “Il Programma di Conservazione e Valorizzazione di Santa Margherita è stato approvato definitivamente in Consiglio Comunale; lampante fin da principio, da parte dei nostri Amministratori, è stata la totale mancanza di una vera condivisione e di un dovuto coinvolgimento dei portatori di interesse e degli stessi residenti del territorio che avrebbero portato un efficace strumento volto a un reale sviluppo agricolo e turistico”. “Emblematico – spiega la minoranza – il rigetto delle Osservazioni portate avanti dalla Consulta di Santa Margherita, a dimostrare che il “lavoro di squadra” così tanto decantato non vi è stato se non nelle parole e di certo non nei fatti. Ennesima occasione persa anche il Piano dell’Utilizzo dei Litorali, altro procedimento che avrebbe dovuto avere la massima partecipazione volta a una più ampia visione in cui migliorare la fruibilità e dare risoluzione alle criticità presenti nelle nostre Coste”.

“Ogni tanto i Consiglieri della minoranza si ergono a “paladini” della buona amministrazione. Intento, se vogliamo, lodevole, se non fosse che 3 su 5 di loro sono eredi diretti della precedente amministrazione, della quale, ancora oggi, troviamo sgradevoli residui dovuti a inaccettabili negligenze, con sorprese non proprio edificanti” ribatte la maggioranza.

Per il piano di valorizzazione di Santa Margherita di Pula hanno “avuto ben 8 anni di tempo per confezionarlo a vostro piacimento e per adottarlo. Come mai avete aspettato che lo adottassero gli altri?

A proposito del coinvolgimento della popolazione, c’è da considerare che noi siamo partiti da quello che abbiamo trovato, lasciatoci proprio da voi. In quel documento avevate certificato di aver fatto gli incontri pubblici, e quindi la risposta ve la potete dare voi stessi, riavvolgendo il nastro della memoria. Nonostante ciò, abbiamo fatto un incontro pubblico a S. Margherita e, rispetto al testo che avete lasciato in sospeso, ci sono delle notevoli migliorie di non poco conto”. Tra le novità spiccano

la possibilità di riconvertire la dismessa cantina sociale in struttura ricettiva, con l’intento di dare una nuova vita alla borgata, la possibilità di demolire e ricostruire i vecchi stabili ormai vetusti e pericolanti. E per il Pul anche “in questo caso ci chiediamo: come mai non lo avete adottato in 8 anni di mandato? .Forse per il semplice fatto che avete passato così tanto tempo a divorarvi tra di voi, dando atto a un “cannibalismo politico” davvero senza precedenti.

Se per il piano di valorizzazione di S. Margherita abbiamo ereditato “il testo degli orrori”, per il PUL il taccuino degli appunti era desolatamente vuoto, il nulla assoluto.

Solo il gruppo di professionisti che dovevano redigerlo era stato nominato, invano, senza risultato alcuno. Avete preso coscienza di aver commissionato il PUL a dei professionisti? Ma dove eravate negli 8 anni al governo di Pula?

Siete distratti, e avete perso qualche passaggio di fondamentale importante: non solo c’è stata la partecipazione dei “portatori di interesse”, ma addirittura di privati cittadini. Tramite avviso pubblico, proponendo le loro manifestazioni di interesse, avranno la possibilità di mettere a reddito dei terreni pressoché privi di valore.

Tuttavia, per vostra tranquillità, il PUL verrà adottato entro l’estate”.