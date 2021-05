Frenata sulle vaccinazioni in Sardegna, Isola terzultima in Italia

Frenata sulle vaccinazioni in Sardegna. Solo l’11, 2 % della popolazione sarda è stata vaccinata. Secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe l’Isola è terz’ultima in Italia, davanti solo a Sicilia e Calabria. Mentre sugli over 80 vaccinati la percentuale è del 69 % (quintultima), per la fascia di età 70-79 anni 13, 1 %, mentre per fascia 60-69 anni 9, 3 %. Cifre al di sotto della media nazionale. La percentuale d dosi di Astra Zeneca somministrate su quelle consegnate è del 74, 4 %.

Considerato che la campagna vaccinale sta entrando in una fase condizionata dall’adesione della popolazione, occorre integrare la prenotazione volontaria con un sistema a chiamata attiva, coinvolgendo in maniera sistematica e capillare i medici di famiglia e mettendo in campo un’adeguata campagna di comunicazione istituzionale e strategie di persuasione individuale, si legge nel comunicato della Fondazione Gimbe.