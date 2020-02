Fratelli scomparsi a Dolianova: “Trovati un paio di guanti e tracce di sangue”

Sono stati ritrovati un paio di guanti e alcune tracce di sangue in un terreno nelle campagne di Dolianova, non molto distante dalla zona dove, domenica pomeriggio, è stata trovata la Volkswagen Polo blu bruciata di Davide e Massimiliano Paribello. A confermare il ritrovamento è la sorella Eleonora: “Sono stati ritrovati un paio di guanti, non sappiamo però ancora a chi appartengano”. Giorgio Lecca, organizzatore dei gruppi di ricerca che, sin dalle prime ore della mattina, hanno battuto le campagne del paese, spiega anche che “ci sono alcune tracce di sangue proprio vicino ai guanti”. A ritrovarli, stando alle primissime informazioni che trapelano, sarebbero stati proprio alcuni dei volontari che hanno accettato l’invito di Lecca per battere a tappeto tutte le campagne del paese. E, proprio durante una delle tante perlustrazioni effettuate (i volontari si sono infatti divisi per gruppi) sono saltati fuori i guanti e quelle che sembrano essere delle nuove tracce di sangue. “Abbiamo subito avvisato i carabinieri di Dolianova”, spiega ancora Lecca, “li avevamo avvisati della nostra volontà di compiere delle ricerche con la promessa di avvisarli se avessimo trovato qualunque indizio utile”. I guanti, ora, saranno analizzati, soprattutto per capire a chi appartengano.

Ancora nessuna traccia, intanto, di Davide e Massimiliano. I volontari, con l’aiuto dei cani, hanno controllato anche dentro casolari abbandonati e tra la fitta vegetazione della zona di Sa Colonia.