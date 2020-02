Fratelli scomparsi a Dolianova, è loro il sangue trovato in auto: inchiesta per duplice omicidio

Ora non ci sono più dubbi: il sangue ritrovato è davvero dei due fratelli calabresi scomparsi a Dolianova, Massimiliano e Davide Mirabello. E scatta l’inchiesta per duplice omicidio, anche se i loro corpi non sono stati ritrovati. Ma come riporta oggi l’Ansa c’è una importantissima svolta nelle indagini: le tracce di sangue trovate nella Volkswagen Polo sono dei due fratelli, e da lì entrambi hanno fatto poi perdere le tracce. Qualcuno potrebbe averli assassinati per poi fare sparire i cadaveri? La famiglia spera ancora di trovarli vivi, ma le analisi effettuate sembrerebbero dimostrare che il Dna sia comparabile con quello degli scomparsi. In una vicenda che diventa sempre più inquietante.