Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro precauzionale di cinque lotti di mozzarella dai supermercati per una “possibile presenza di corpi estranei metallici” nei prodotti. L’avviso è stato pubblicato sul portale ufficiale del dicastero.

Le mozzarelle interessate dal provvedimento sono commercializzate con i marchi Conad, Carrefour e Penny, e risultano prodotte dallo stabilimento Granarolo di Usmate Velate, in provincia di Monza e della Brianza.

L’invito rivolto ai consumatori è di non consumare il prodotto e di restituirlo nel punto vendita in cui è stato acquistato. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e proseguono gli accertamenti per verificare eventuali rischi per la salute pubblica.