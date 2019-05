Fordongianus, choc alle terme: pentole lavate col detersivo dagli abitanti davanti ai turisti

Residenti che lavano le pentole e le varie stoviglie, col detersivo, nelle acque delle terme di Fordongianus. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano nazionale La Stampa, finendo quindi alla ribalta nazionale. A notare il fattaccio un gruppo di turisti cinesi, che hanno protestato proprio contro gli stessi abitanti della zona, i quali avrebbero risposto che sono abituati a sciacquare piatti, bicchieri e posate nello specchio d’acqua famoso a livello internazionale. I vacanzieri sono stai costretti a fare il bagno nelle calde acque in mezzo al detersivo. E, quando hanno protestato con chi stava lavando le stoviglie, si sono sentiti rispondere che “noi facciamo così”. E per poco non è scoppiata una rissa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la situaizone è tornata alla normalità. E ai turisti non è rimasto altro che andare via, disgustati per la “profanazione” di un sito archeologico.