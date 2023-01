Follia sul bus in viale Marconi: 21enne picchia autista e vigilante e li minaccia col coltello

Ha preso a pugni autista e vigilante a bordo di un autobus dell’Arst in viale Marconi e, dopo averli minacciati con un coltello, è fuggito via riuscendo a dileguarsi. Immediata la denuncia dell’autista ai carabinieri che hanno arrestato un 21enne di Sinnai per violenza a incaricato di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e deferito per lesioni personali, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere ed interruzione di pubblico servizio un 21enne di Sinnai.

L’episodio intorno alle 21.40. I carabinieri sono arrivati mentre il ragazzo stava lanciando bottiglie contro l’autobus: ha tentato la fuga colpendo lo sportello da dove il militare stava scendendo ma è stato bloccato e immobilizzato. E’ stato lui stesso a far ritrovare il coltello.

Intanto l’addetto alla vigilanza era ricorso alle cure dei sanitari che gli assegnavano una prognosi di 5 giorni per trauma facciale. Il 21enne, arrestato e messo ai domiciliari, è stato sottoposto a udienza per direttissima all’esito della quale, l’arresto è stato convalidato.