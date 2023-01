Sos per ritrovare Fidel, una ricompensa per chi lo riporta a casa

E’ di grossa taglia, ha quasi 10 anni, occhi verdi allungati, pelo rosso semi-lungo con sfumature bianche su muso e dorso e privo di molari perché è stato operato.

Si tratta di un gatto castrato che esce senza allontanarsi da casa, pertanto, sono certa che la sua scomparsa non sia stata un allontanamento volontario e lo pensa anche il veterinario.

E’ abitudinario e trascorre quasi tutto il suo tempo dentro casa, con la sua famiglia, la sua alimentazione speciale e le sue abitudini.

Non escludo nulla, che sia stato catturato, rinchiuso o persino preso perché gli è successo qualcosa (ad esempio un incidente).

In ogni caso, non sapendo dove possa essere ed essendo certa che sia vivo, voglio che torni a casa, per questo offro una ricompensa di 500€ a chiunque mi aiuti.

Fidel ha bisogno della sua famiglia, potrebbe stare male e se fosse trattenuto contro la sua volontà, di certo ne soffrirebbe da morire.

CHIUNQUE sappia qualcosa, per favore, mi contatti anche privatamente.

Fidel non è solamente “un gatto” ❤

Info al 3280545211″

