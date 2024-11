Fluminimaggiore, uccellino in difficoltà fa scattare l’allarme tra i bimbi della scuola elementare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A raccontare l’accaduto è un maestro, B.P.: “Mensa movimentata. Allarme, allarme. Un uccellino impigliato sul filo spinato del muro perimetrale della caserma”. Inizia così il racconto del maestro del fatto accaduto ieri all’ora di pranzo: un uccellino in evidente pericolo, i piccoli studenti hanno messo in azione gli adulti. Una sinergia di forze insomma per salvare il malcapitato impigliato. Messo in allerta anche un “amico” del Corpo Forestale.

Procurata una scala, è proprio il maestro che ha ricevuto il compito di salire per liberare il pennuto che, “il tempo di salire e l’uccellino, con un moto di disperazione, si divincola e vola via. Urla da stadio, il piccolino è salvo”.

Un episodio che merita di essere raccontato e mette in evidenza la grande empatia dei bambini nei confronti dei più fragili, di chi è in pericolo, e poco importa che abbia due zampine e non due piedi. Sostenuti dai grandi, il gran cuore ha prevalso: una lezione di vita, quindi, appresa sempre a scuola, che ben fa sperare per una società futura basata sul rispetto e la solidarietà verso tutti.