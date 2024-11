Agevolazioni Tari ad Assemini, al via la tabella che semplifica i conti ai cittadini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tra le indicazioni, la riduzione totale spetterà per un immobile detenuto da soggetto unico occupante assente per più di 6 mesi/anno per degenza/ricovero, volontariato/lavoro all’estero.

“Come già comunicato in occasione dell’approvazione del Regolamento TARI, uno degli obbiettivi della nostra amministrazione è anche quello di riuscire ad avvicinare i cittadini alla vita amministrativa, cercando di creare tutte le condizioni per semplificarne l’interazione. Con la fattiva collaborazione degli uffici, abbiamo apportato le modifiche necessarie ad alcuni articoli del Regolamento TARI, atte a semplificare e chiarire proprio quegli articoli sulle agevolazioni, in modo da renderli più chiari e comprensibili, e agevolarne la richiesta da parte dei cittadini asseminesi. Modifiche viste e concordate con gli uffici, soprattutto grazie alla fattiva collaborazione della Responsabile del Servizio Tributi e delle nostre dipendenti dell’ufficio TARI.

Per consentire una più facile informazione, tutte le agevolazioni sono state riassunte e accorpate in una Tabella, che ha visto anche il passaggio all’interno della Commissione Bilancio.

La tabella, che si allega, è stata pubblicata nel sito internet (https://www.comune.assemini.ca.it/articolo/pubblicazione-tabella-riepilogativa-riduzioni-della-tassa-sui-rifiuti-tari

https://www.comune.assemini.ca.it/documento/regolamento-disciplina-della-tassa-sui-rifiuti-tari) e sarà presto pubblicizzata anche nei canali social, sia comunali, sia della società di raccolta dei rifiuti (Assemini differenzia).

Per dare la possibilità a tutti i cittadini di poter essere informati, sarà prevista anche una copia cartacea da consegnare ad ogni utente TARI” ha espresso Malloru.

Per le utenze domestiche la Tari si riduce dal 20% al 100% variabile per: immobile tenuto a disposizione per uso stagionale/limitato e discontinuo; immobile occupato da soggetti iscritti all’AIRE per più di 6 mesi/anno; unica unità immobiliare posseduta in Italia da soggetti pensionati iscritti all’AIRE; unico occupante con reddito annuo non superiore ad € 10.000 non proprietario di ulteriori immobili; nuclei familiari con studenti universitari fuori sede Art. 14; per nuovi nati sino al compimento del terzo anno di vita Art. 21.

Per le utenze non domestiche le agevolazioni andranno dal 20% al 100% per: locale adibito ad uso stagionale/non continuativo ma ricorrente Art. 15; uscita dal servizio pubblico Art. 16 bis; utenze Categoria A24 e A14 (una tantum) per dismissione dispositivi destinati al gioco d’azzardo; attvità che adottano distributori automatici c.d. “alla spina”; attività che cedono beni alimentari a titolo gratuito agli indigenti in misura superiore a 2.500 euro. E ancora: agevolazioni anche per attività che cedono beni alimentari a titolo gratuito per l’alimentazione animale in misura superiore a 2.500; avvio autocompostaggio o compostaggio di comunità; Micro e piccolo-medie imprese di nuova costituzione o imprese che trasferiscono la sede operativa nel Comune di Assemini; primo anno di attività/trasferimento; secondo anno; terzo anno. Importo massimo di 500 euro per micro e piccolo-medie imprese che espongono nella propria sede operativa manufatti di artigianato artistico Asseminese (una tantum) Art. 20.