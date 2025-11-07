I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, al termine di un’attività ispettiva condotta presso un’impresa operante nel cagliaritano, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 30enne residente a Cagliari, titolare di una ditta individuale, ritenuto responsabile della violazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo quanto accertato, l’uomo non avrebbe provveduto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente, avrebbe commesso violazioni di norme previste dal D.lgs 81/2008 relative alla redazione del DVR e installato un apparato di video-sorveglianza senza i titoli autorizzativi. I Carabinieri, inoltre, hanno accertato la presenza di un lavoratore in nero. A seguito delle verifiche, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 6.500 euro. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari proseguono l’attività di vigilanza a tutela della salute dei lavoratori e della corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’ambito del più ampio dispositivo di prevenzione e controllo assicurato dall’Arma sul territorio provinciale.