Rientreranno in Italia domani i 15 italiani che erano a bordo della Flotilla abbordata da Israele.

Ad annunciarlo su X il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani:”Gli ultimi 15 italiani della Flottilla rimasti in Israele partiranno domani con un volo charter per Atene. Saranno assistiti dalla nostra Ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l’Italia”, scrive il Ministro. “Voglio ringraziare sinceramente tutto il personale del Ministero degli Esteri, i diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni”.

L’altro ieri sono rientrati 26 italiani fra cui 4 parlamentari, che hanno raccontato durante la conferenza stampa ciò che è accaduto e la correttezza della missione.

Intanto continuano ad esserci vittime lungo la striscia di Gaza, e Hamas accusa: “Oltre 70 vittime palestinesi nei raid di stamattina”. Secondo il presidente degli Stati Uniti la tregua sarebbe vicina: “Dopo le negoziazioni, Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale, che abbiamo mostrato e condiviso con Hamas”, ha affermato il Tycoon.

