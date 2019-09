Flavio Briatore è a Cagliari, incontro blindato con Solinas a Villa Devoto

È atterrato a Cagliari in tarda mattinata, come prova il video che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Poi, è andato direttamente a Villa Devoto per un incontro, segretissimo e blindato, con Christian Solinas. Flavio Briatore sorprende tutti e incontra il presidente della Regione: una visita ancora “misteriosa” – qualche dettaglio emergerà sicuramente nelle prossime ore – che arriva a qualche settimana di distanza dallo scambio di battute tra il “papà” del Billionaire e l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa. Il tema, ovviamente, è stato quello del turismo: prima Briatore ha fatto notare i prezzi elevati di un biglietto aereo per Milano, con la replica-sfida di Chessa: “Fondi lui una compagnia aerea e ci faccia vedere”, sino ad arrivare a un possibile accordo, con la disponibilità a fare da consulente, gratis, per il settore turistico nell’Isola. Oggi, l’incontro-vertice con Solinas, e la domanda che tutti si pongono è solo una: come mai questa visita? Forse Briatore ha deciso di voler dare una mano all’Isola con le sue idee e i suoi suggerimenti?

Forse. O forse c’è dell’altro. Il “mistero” verrà sciolto solo nelle prossime ore. Presente all’incontro, sicuramente all’inizio, anche l’ex presidente della Regione di Forza Italia Ugo Cappellacci.