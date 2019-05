FESTA del GUSTO Internazionale: dal 7 giugno al 21 luglio 7 fine settimana consecutivi in 7 magnifici comuni sardi

O gni volta che inizi un viaggio una delle più grandi gioie e sorprese è scoprire il GUSTO e la fragranza di un piatto tipico , è un momento di gioia come quando scopri una danza o un canto della tradizione .



Questa volta non ci sarà bisogno di partite perché in VIAGGIO si sono messi loro e saranno qui in Sardegna per 7 fine settimana.

Sono tra i più conosciuti autori del cibo di strada di qualità.



Il padrone di casa il maialetto arrosto, ospita squisitezze dal resto d’ Italia e dal mondo. Una lista infinite di delizie made in Italy come la porchetta di Ariccia, l’arancina di Palermo, i primi piatti direttamente dalla bella Amatrice, ancora per raggiungere la Grecia con il Pita Gyros o il proverbiale Asado argentino o i generosi cocktails cubani e tanto altro ancora.

Per digerire poi spettacoli e danze di grande suggestione e calore dal Brasile, Spagna e Cuba.

Juan Carlos Montes , Nicola Pinna, Momo Factum , Natalino Lampasona , Elsa Villaescusa Torres, Don Filippo Accetta, Fabrizio Capannelli, Loris Marcheselli, Juan Felix Chatterlain, Gianfranco Loi, Jose Gomez , Maurizio Boi, Omar Chilau , Natalino Fonsituri. ( e tanti altri e tutti Vi presenteremo ) sono già in viaggio.

Vieni a conoscerli? Li troverai a:

Cagliari – Piazza Giovanni XXIII – 7-8-9 giugno (per la grande tappa inaugurale)

Alghero: 12-13-14-15-16 giugno (concomitanza mondiali di rally)

Olbia: 20-21-22-23 giugno

Tortolì: 27-28-29-30 giugno

Iglesias: 4-5-6-7 luglio

Muravera: 11-12-13-14 luglio

Siniscola: 18-19-20-21 luglio