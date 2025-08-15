Allerta temporali su gran parte della Sardegna in questo pomeriggio di Ferragosto. La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino in cui viene confermata l’allerta gialla sino alle ore 21 di questa sera.

Cagliari e il Campidano con l’Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Flumendosa-Flumineddu e Tirso, saranno interessati da allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio temporali.

In presenza di fenomeni temporaleschi, questi i comportamenti e le cautele consigliate:

restare nelle proprie abitazioni;

se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori;

limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza;

mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile.

Inoltre, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena a piedi o con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

L’allerta coinvolge quindi anche questa volta Cagliari, in particolare il territorio municipale di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento, con uno specifico avviso la Protezione civile del Comune di Cagliari ha reso noto anche il seguente elenco delle strade in cui è opportuno evitare di parcheggiare durante il periodo di rischio temporali:

Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

Italia;

Dolianova;

Sinnai;

Settimo;

Mara;

Donori;

Santorre Di Santarosa;

Confalonieri;

Ampere.

Le automobili parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.