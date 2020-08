Marina di Arborea, litorale sicuro e all’avanguardia: in spiaggia anche il defibrillatore

Marina di Arborea, spiagge bellissime e sicure, all’avanguardia con i servizi di salvamento a mare, di primo soccorso e di vigilanza. Sul litorale di Arborea è attivo, attualmente fino al 30 agosto, il servizio di salvamento a mare con un programma che assicura la presenza di una postazione fissa per la sorveglianza e il soccorso dei bagnanti dalle 9 alle ore 19. La postazione è localizzata alla strada 26, in corrispondenza dell’edificio comunale sede del presidio antincendio Forestas e dei dei vigili impegnati nel programma “Spiagge sicure”.

In vicinanza della postazione è stata posizionata una passerella per facilitare l’accesso alla spiaggia per i disabili motori e sono presenti stalli di sosta dedicati agli stessi, ai veicoli di soccorso (autoambulanza) e al presidio del territorio (forza pubblica e antincendio)

Presso la stessa postazione è disponibile la sedia job donata al Comune dal Comitato Festeggiamenti SS Redentore 2017, a disposizione di tutte le persone che hanno necessità di un supporto per raggiungere la spiaggia ed entrare in acqua.

La marina è dotata di un defibrillatore del comune affidato ai bagnini e di un servizio di primo soccorso assicurato da Flema Soccorso nelle giornate di sabato e domenica. Le passerelle per facilitare l’accesso alla spiaggia sono presenti anche in corrispondenza di altri due punti di accesso all’altezza della strada 26 e della strada 28.

Spazio anche per gli amici a quattro zampe: l’accesso agli animali d’affezione è consentito nei tratti di spiaggia a cavallo della strada 25 ovest (tra la spiaggia 24 e 25) per complessivi mq 5000 e lungo la strada 29 ovest (fronte Camping S’Ena Arrubia) per complessivi mq 600. Entrambi i tratti sono segnalati da apposita cartellonistica.

Un occhio di riguardo anche per la prevenzione degli incendi che prevede il divieto di accedere alla pineta litoranea con automezzi dotati di marmitta catalitica, di accendere fuochi e di abbandonare rifiuti. Sul litorale è inoltre in funzione il servizio di vigilanza attivato attraverso i fondi ministeriali del Progetto “Spiagge sicure”.